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На реке под Полтавой перекинулась лодка с тремя людьми: двое погибли, тело третьего не нашли

На реке под Полтавой перекинулась лодка с тремя людьми: двое погибли, тело третьего не нашли
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф Полтавщина

В воскресенье, 11 апреля, днем в Подольском районе Полтавы, в реке Ворскла поблизости "Вакуленських шлюзов регуляторов" перевернулась надувная лодка, в которой находились три человека. В результате ЧП двое из них погибли, а третий пропал без вести.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В 17:04 дежурным отделением ГСЧС найдено и изъято из воды тело одного погибшего. В 17:50 работниками КО "спасательно-водолазной службы Полтавского городского совета" найдено и изъято из воды тело другого погибшего", - говорится в сообщении.

Ворскла_ЧП_1

В Госслужбе по ЧС отметили, что в 19.00 воскресенья приостановили поиски третьего находившегося в лодке, а с 6:00 утра понедельника, 12 апреля, поисковые работы возобновили.

Как уточняет со ссылкой на начальника спасательно-водолазной службы Полтавы Евгения Савчука местное интернет-издание "Полтавщина", пока водолазы извлекли тела двух мужчин, которые были в той лодке. Поиски третьего продолжаются.

Ворскла_ЧП_2

"Возраст и личности погибших пока точно неизвестны. Как и причины ЧП", - говорится в заметке.

Вместе с тем, "ТСН" со ссылкой на очевидцев и спасателей пишет, что надувную лодку затянуло под дамбу.

"Пока неизвестно, кто был на лодке и что именно послужило причиной трагедии. Однако спасатели говорят, что это были не рыбаки. Скорее всего, погибшие - отдыхающие, которые слишком близко подошли к плотине, поэтому их туда затянуло течением", - говорится в заметке.

Ворскла_ЧП_3

Как сообщалось, в реке Айдар в селе Заайдаровка Луганской области 8 апреля нашли мертвым 17-летнего Ивана Лихоноса, который пропал без вести еще в феврале.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 334

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Полтава, Ворскла, Дамба, Погибшие, Река, ЧП.
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