"Сразу видно - бывший космонавт": апрельское купание в фонтане в Киеве насмешило сеть (видео)

В Киеве мужчина решил оригинально отметить День космонавтики, искупавшись в городском фонтане.

Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный".

"Если кому интересно - празднования Дня космонавтики в центральном Ботаническом саду проходит успешно", - говорится в подписи к кадрам.

"Снорклинг", "Cразу видно - бывший космонавт", "Закладку ищет", "Так вот он какой покоритель космоса!!!)))", "Вижу как украинская космонавтика с колен поднимается", "Бомж решил помыться", "Просто открыл сезон плавания", "Он открыл купальный сезон раньше нас", "Не хватает костра, шашлычка и беседки", "Вы тут все просто ему завидуете", "ВДВ курят нервно в стороне", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в фонтане искупался мэр Киева Виталий Кличко.