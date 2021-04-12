"Растерялась". Женщина устроила курьезное ДТП в Киеве (видео)

В Киеве в понедельник, 12 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших: женщина за рулем Audi услышала звуковой сигнал, растерялась и въехала в металлическое ограчение на обочине дороги, а после и в дерево.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.

"Недавно патрульные получили вызов на улицу Вышгородскую по поводу ДТП. Водитель автомобиля Audi не справилась с управлением и совершила наезд на металлическое ограждение и дерево. Полицейским водительница пояснила, что услышала звуковой сигнал и растерялась", - говорится в сообщении.

На женщину-водителя патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Вместе с тем, прочитавшие сообщение и посмотревшие видео аварии пользователи соцсети в комментариях возмутились поведением женщины и причиной ДТП.

Как сообщалось, 7 апреля в Киеве удалось запечатлеть на видео момент столкновения злостных нарушителей ПДД.