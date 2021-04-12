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Пенсионер заблокировал движение поездов на Харьковщине (фото)

Пенсионер заблокировал движение поездов на Харьковщине (фото)
17:25 Сегодня Телеграф

Сегодня, 12 апреля, в 8:34 утра в Харьковской области - в поселке Краснопавловка Лозовского района - пассажирский поезд сбил насмерть 63-летнего мужчину.

О ДТП, которое привело в задержке поездов на Южной железной дороге, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Правоохранители говорят, что погибшим оказался пенсионер из Краснопавловки, а сбил его поезд сообщением "Николаев - Харьков". В результате произошедшего движение на железной дороге оказалось парализовано почти на 2 часа. Сейчас по факту гибели человека на рельсах  проходит расследование.

Напомним, в Одессе, на ЖД станции "Одесса-Застава" произошло ЧП: подросток, бегая по крыше товарного поезда, коснулся провода и получил сильнейшие ожоги тела.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 280

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ЮЖД, Харьковщина, Поезда.
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