Пробил отбойник и вылетел боком на встречку: под Киевом случилась серьезная авария (видео)

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло во вторник, 13 апреля, рано утром на Одесской трассе в селе Мытница Васильковского района Киевской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

"… предварительно водитель автобуса заснул (?) за рулем, не справился с управлением, выбил бетонный отбойник и перевернулся на бок, вылетев на встречную полосу", - говорится в информации.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб. На месте происшествия работают правоохранители.

В результате ДТП на Одесской трассе образовалась пробка в сторону Киева, которая не "рассосалась" даже спустя час после аварии.

Как сообщалось, 9 апреля на трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом.