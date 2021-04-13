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Полтавщина переходит в "красную" зону: какая обстановка с COVID-19 сейчас в регионе

Полтавщина переходит в "красную" зону: какая обстановка с COVID-19 сейчас в регионе
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса, еще одна область Украины уходит в "красную зону". 

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм после заседания комиссии по ТЭБ и ЧС. 

"Установить с 00 часов 00 минут 15 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он. 

По данным Минздрава от 12 апреля, в Полтавской области было загружено 55,1% коек с подводом кислорода. 

А по данным СНБО, за все время пандемии, в области было обнаружено 62 512 случаев инфицирования коронавирусом, из них умерли 1 312 человек. Сообщается также, что в настоящее время на Полтавщине COVID-19 болеют 9 926 человек. 

Всего по Украине было зафиксировано 1 872 785 случаев инфицирования и 37 758 летальных исходов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Полтавская область, Коронавирус, Covid-19.
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