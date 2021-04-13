В Украине впервые с января больше 14 тысяч выздоровевших за сутки: обстановка с COVID-19 13 апреля

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 11 680 случаев заболевания коронавирусом Covid-19 за сутки, скончались 457 больных и 14 019 – выздоровели.
Об этом сообщается в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.
Как следствие, в Украине за прошедшие сутки количество болеющих коронавирусом снизилось на 2 796.
В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что за прошедшие сутки, в частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников.
Также за прошедшие сутки в Украине было:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
За все время пандемии в Украине:
За 12 апреля в Украине было привито против коронавируса 10 135 человек.
388 401 человек привит от начала прививочной кампании.
Как сообщалось, 12 апреля в Украине стало на одну "желтую" зону больше и на одну "красную" - меньше.