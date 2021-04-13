В Украине впервые с января больше 14 тысяч выздоровевших за сутки: обстановка с COVID-19 13 апреля

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 11 680 случаев заболевания коронавирусом Covid-19 за сутки, скончались 457 больных и 14 019 – выздоровели.

Об этом сообщается в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

Как следствие, в Украине за прошедшие сутки количество болеющих коронавирусом снизилось на 2 796.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что за прошедшие сутки, в частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников.

Также за прошедшие сутки в Украине было:

госпитализировано 2334 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР – 38 684, методом ИФА – 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 007).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 872 785 человек;

выздоровели – 1 430 234 лица;

летальных исходов - 37 758;

проведения ПЦР-тестов – 8 716 400.

За 12 апреля в Украине было привито против коронавируса 10 135 человек.

388 401 человек привит от начала прививочной кампании.

Как сообщалось, 12 апреля в Украине стало на одну "желтую" зону больше и на одну "красную" - меньше.