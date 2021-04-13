В Киеве врачи наладили "заработок" на выдаче тел умерших от коронавируса

Полиция Киева в одной из больниц разоблачила схему вымогательства денег у родственников людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что заведующий патологоанатомическим отделением и врач-патологоанатом за "вознаграждение" подготавливали и отдавали родственникам тело усопшего. Помимо того, за деньги они также оказывали "услуги" по ускорению вскрытия, хранения тел в холодильных камерах и подготовки к похоронам. Все это в государственных клиниках должно предоставляться бесплатно.

По данным телеграм-канала dtp.kiev.ua, речь идет о врачах из больницы номер 8.

Там также сообщили, что за услуги по одеванию покойника врачи брали от 6 до 20 тысяч гривен.

"Люди предлагали даже оплачивать эти услуги через кассу, официально, чтобы получить квитанцию на руки. Но брали у них деньги исключительно наличными и исключительно из рук в руки, без проведения финансовой операции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Одессе задержали мошенницу, которая выманила у пенсионеров 128 тысяч гривен.