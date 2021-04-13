Практически самоубийство: на Одесчине пенсионерка погибла из-за сжигания мусора во дворе

В Одесской области в селе Окны пенсионерка погибла во время сжигания мусора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"77-летняя женщина умерла в местной больнице, куда ее госпитализировали с ожогами всего тела", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, женщина сжигала мусор во дворе, после чего огонь внезапно охватил ее одежду.

Пенсионерка умерла на месте. Открыто дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), с пометкой "внезапная смерть".

В полиции напомнили, что самовольное сжигание растительности и мусора приводит к загрязнению окружающей среды и может быть опасным для жизни.

Как сообщалось ранее, во Львовской области пожар сухой травы перекинулся на частную автобазу, отчего полностью сгорели три маршрутки.