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23:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Основатель партии "Русского блока" львовянин Александр Свистунов раньше был украинским миллионером. Теперь же мужчине нужны деньги.

Об этом 13 апреля в Твиттере сообщил украинский журналист Денис Казанский.

"Отблагодарила Россиюшка за службу", - прокомментировал новость он.

Мужина, который ранее основал в Украине партию "Русский блок", а позднее "Русское движение Украины" и движение "Русское Вече," теперь побирается в Крыму, никому не нужный, без жилья и без денег.

70-летний Александр в 2014 году вынужден был покинуть Львов и переехать в Крым, поскольку его угрожали или посадить, или убить. Но, из-за проблем со здоровьем мужчина лишился денег и жилья.

 

Напомним, что ранее в сети показали, как в российском Новосибирске учительница русского языка и литературы вынуждена брать еду из мусорных баков, потому что ей не хватает пенсии.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Крым.
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