Основатель партии "Русского блока" львовянин Александр Свистунов раньше был украинским миллионером. Теперь же мужчине нужны деньги.

Об этом 13 апреля в Твиттере сообщил украинский журналист Денис Казанский.

"Отблагодарила Россиюшка за службу", - прокомментировал новость он.

Мужина, который ранее основал в Украине партию "Русский блок", а позднее "Русское движение Украины" и движение "Русское Вече," теперь побирается в Крыму, никому не нужный, без жилья и без денег.

70-летний Александр в 2014 году вынужден был покинуть Львов и переехать в Крым, поскольку его угрожали или посадить, или убить. Но, из-за проблем со здоровьем мужчина лишился денег и жилья.

Основатель "Русского блога" львовянин Александр Свистунов раньше был украинским миллионером. А теперь побирается в Крыму, никому не нужный, без жилья и без денег. Отблагодарила Россиюшка за службу pic.twitter.com/i7WPzZG7N4 — Денис Казанський (@den_kazansky) April 13, 2021

Напомним, что ранее в сети показали, как в российском Новосибирске учительница русского языка и литературы вынуждена брать еду из мусорных баков, потому что ей не хватает пенсии.