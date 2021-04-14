"Определить марку удалось только по базе номеров" – в Одессе разбился Ford Kuga, водитель погиб, четверо пассажиров травмированы (фото, видео)

Во вторник, 13 апреля, поздно вечером в Одессе на Люстдорфской дороге легковой автомобиль "Ford Kuga" на большой скорости вылетел с проезжей части, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома, где врезался в деревья. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Об этом в ночь на среду сообщает местное интернет-издание "Думская".

Согласно опубликованным фото, от машины "осталась груда металлолома". По данным издания, чтобы установить модель автомобиля, полицейским пришлось проверять его номера госрегистрации по базе данных.

"Внутри машины было пятеро человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести", - говорится в заметке.

Вместе с тем, местный Telegram-канал Х**вая Одесса со ссылкой на очевидца пишет, что люди в машине были пьяные.

Как сообщалось, 8 апреля под Киевом, в Вышгороде, произошла авария, где лоб в лоб столкнулись Honda и Peugeot.