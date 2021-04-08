Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)

В четверг, 8 апреля, под Киевом, в Вышгороде, произошла авария, где лоб в лоб столкнулись Honda и Peugeot, в результате чего пострадали оба водителя, один в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что ДТП случилось на выезде из Вышгорода. Удар был настолько сильным, что оба автомобиля прилично разнесло.

Части машин раскидало по проезжей части. У одного из авто практически полностью оторвало переднюю часть.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 7 апреля, в Киеве, на улице Андрея Малышко, произошло тройное ДТП.

Также 5 апреля под Киевом на одесской трассе произошло ДТП: мотоциклист столкнулся с легковым авто, в результате чего водитель двухколесного транспорта погиб.