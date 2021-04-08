Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский принял решение по поводу закона про референдум: что изменится
Зеленский принял решение по поводу закона про референдум: что изменится
"Уйти нельзя остаться". Эпопея имени Юрия Витренко достигла пика – какой будет развязка?
"Уйти нельзя остаться". Эпопея имени Юрия Витренко достигла пика – какой будет развязка?
"Начнут с пальца - откусят руку": как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях
"Начнут с пальца - откусят руку": как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях
В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала
В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала

Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)

Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
20:01 Сегодня Телеграф фото: dtp.kiev.ua\Telegram

В четверг, 8 апреля, под Киевом, в Вышгороде, произошла авария, где лоб в лоб столкнулись Honda и Peugeot, в результате чего пострадали оба водителя, один в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что ДТП случилось на выезде из Вышгорода. Удар был настолько сильным, что оба автомобиля прилично разнесло.

ДТП в Вышгороде 8 апреля

Части машин раскидало по проезжей части. У одного из авто практически полностью оторвало переднюю часть.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 7 апреля, в Киеве, на улице Андрея Малышко, произошло тройное ДТП.

Также 5 апреля под Киевом на одесской трассе произошло ДТП: мотоциклист столкнулся с легковым авто, в результате чего водитель двухколесного транспорта погиб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 248

Все по теме:

Киев, ДТП, Видео, Вышгород, Фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем ангела, Алла и Лариса! Красивые открытки и картинки для поздравления на именины
02 Путина вывели из себя: стало известно, как Байден причастен к обострению на Донбассе
03 Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
04 "Это какашка": сын футболиста сборной Украины выбросил подаренный кнопочный телефон (видео)
05 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Шоколадные реки!&quot; Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)
"Шоколадные реки!" Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)
Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
Россия разбила военные лагеря под Воронежем: один из них сняли на фото и со спутника
Россия разбила военные лагеря под Воронежем: один из них сняли на фото и со спутника
&quot;На всю ж**у&quot;: Гордон потроллил топ-пропагандиста Путина своим портретом
"На всю ж**у": Гордон потроллил топ-пропагандиста Путина своим портретом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь