Карпаты снова засыпало снегом (фото)

В Карпатах температура воздуха упала до 2 градусов мороза и выпал снег.

Об этом 14 апреля сообщили в Фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Согласно предоставленной информации, на горе Поп Иван Черногорский в среду облачно и небольшой снег, ветер восточный 5-7 метров в секунду.

По информации ГСЧС на Закарпатье и Ивано-Франковской области наблюдается высокая (3 уровень - ред.) опасность схождения лавин.

Кадры погоды в Буковеле:

Фото с камер наблюдения Буковеля

В среду в Карпатах погода облачная, из осадков дождь со снегом.

Температура воздуха наблюдается от +3 до +5 градусов. Об этом говорится в прогнозе SINOPTIK.

Напомним, что ранее украинские синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца недели.