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Карпаты снова засыпало снегом (фото)

Карпаты снова засыпало снегом (фото)
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Карпатах температура воздуха упала до 2 градусов мороза и выпал снег.

Об этом 14 апреля сообщили в Фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Согласно предоставленной информации, на горе Поп Иван Черногорский в среду облачно и небольшой снег, ветер восточный 5-7 метров в секунду.

По информации ГСЧС на Закарпатье и Ивано-Франковской области наблюдается высокая (3 уровень - ред.) опасность схождения лавин.

Кадры погоды в Буковеле:

 скрин

буковель

скриншот

Фото с камер наблюдения Буковеля

В среду в Карпатах погода облачная, из осадков дождь со снегом.

Температура воздуха наблюдается от +3 до +5 градусов. Об этом говорится в прогнозе SINOPTIK.

погода

Напомним, что ранее украинские синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца недели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Погода, Снег, Буковель.
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