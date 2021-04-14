Впервые в жизни вызвала полицию и убедилась, что она не поможет: киевлянка поделилась опытом общения с копами

Киевлянка вызвала полицию, когда к ней в двери начал ломиться сосед с топором, но полицейский стал отговаривать женщину от вызова и так и не приехал.

Об этом 11 апреля в Фейсбуке рассказала жительница Киева Марина Николаева.

Пока муж главной героини истории выгуливал собаку, к ней в дверь постучал сосед, он был с топором. Женщина сразу вызвала полицию и рассказала о случившемся.

Спустя небольшое время ей позвонил полицейский, он не представился, а сразу начал отговаривать ее от вызова, якобы если психически нестабильного соседа заберут то он только больше на них обозлиться.

При этом мужчина с топором продолжал ломиться в дверь.

Полицейский посоветовал отменить вызов и самим разобраться с соседом, чтобы муж киевлянки сходил и поговорил с ним с тоже топором.

Пока проходил этот разговор сосед решил оставить двери в покое и пошел к себе.

По возвращению муж женщины собрал других жильцов и все они пошли разбираться к неуравновешенному соседу, который начал извиняться из-за своего поступка после слов о полиции.

Напомним, что 12 апреля в Винницкой области в Жмеринке неизвестный жестоко убил молотком собак, которые находились в приюте.