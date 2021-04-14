Во дворе ЖК в Киеве устроили масштабный пожар: машины горели одна за другой (фото)

Очередная специфическая ситуация с автомобилями произошла в столице. Сгорело одновременно несколько автомобилей в жилом квартале.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". ЧП произошло на Петропавловской Борщаговке. В жилом квартале возник пожар. Вначале загорелся БМВ, а затем еще две припаркованные машины.

Спасатели ГСЧС не имели возможности добраться к месту ЧП. Как это часто бывает в киевских дворах, им просто не получилось проехать из-за плотно припаркованных машин. В итоге автомобили сгорели.

Местные жители подозревают, что причиной пожара мог быть поджог. Выяснить истинную причину пожара поможет следствие.

Недавно похожая ситуация произошла на Воскресенке. Там также сгорел автомобиль Toyota, хозяин которого постоянно парковал его на газоне. В социальных сетях большинство жителей района одобрили эту ситуацию. Добавим, что поджог чужих авто является криминальным поступком за которое предусмотрено уголовное наказание.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"