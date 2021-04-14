Украинец опоздал на трамвай и бегал с ним наперегонки, показывая водителю средний палец (видео)

Месть бывает разной, по всей видимости, решил житель Николаева, не успевший сесть на трамвай, и погнался за ним.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как мужчина пожилого возраста буквально на секунду опаздывает на электротранспорт. Трамвай стартует и по кадрам видно, как через несколько минут на ролике появляется этот же пассажир, бегущий справа от трамвая. После этого мужчина идет дальше и перебегает на рельсы трамвая и начинает бежать впереди общественного транспорта. В какой-то момент он поворачивается и показывает водителю оскорбительный жест на руке.

Чем все закончилось, не понятно, поскольку мужчина до конца ролика бежит перед трамваем.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве маршрутка застряла на трамвайных путях.