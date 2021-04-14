"Жизнь с чистого листа". Одессит выбросил все вещи из квартиры прямо из окна (видео)

Житель Одессы своеобразно решил свои жизненные вопросы. По факту он просто выкинул из окна квартиры все свои вещи.

Видео опубликовал telegram-канал "**евая Одесса".

"Мужик решил выбросить всю квартиру из окна 5 этажа. Душевно больной хозяин квартиры носил к себе мусор много лет, сегодня ночью все загорелось. Пожарные оперативно сработали, но все квартиры снизу залиты водой по колено", - сообщает telegram-канал "Новости Одессы".

На это не смогли не отреагировать в соцсети.

"Человек решил начать жизнь с чистого листа, просто. Советую ему еще продать хату и съехать с поселка", "Раздел имущества , чтобы бывшей ничего не осталось", " Это вещи - бывшей!". "Когда узнал, что жена уехала на фотосессию в Дубаи".

Также в соцсетях озвучили, что мужчина воровал электроэнергию. Вероятно он не раз отметился экстравагантными выходками.

"Этого "товарища" ни чего не испугает после того как из-за него столько людей пострадали после его воровства электроэнергии", "Чувак просто празднует новый год по-итальянски".

А ведь еще в январе в Одессе задержали мужчину, вышедшего на улицу обмотанным человеческими внутренностями.