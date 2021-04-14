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"Жизнь с чистого листа". Одессит выбросил все вещи из квартиры прямо из окна (видео)

"Жизнь с чистого листа". Одессит выбросил все вещи из квартиры прямо из окна (видео)
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф

Житель Одессы своеобразно решил свои жизненные вопросы. По факту он просто выкинул из окна квартиры все свои вещи.

Видео опубликовал telegram-канал "**евая Одесса".

"Мужик решил выбросить всю квартиру из окна 5 этажа. Душевно больной хозяин квартиры носил к себе мусор много лет, сегодня ночью все загорелось. Пожарные оперативно сработали, но все квартиры снизу залиты водой по колено", - сообщает telegram-канал "Новости Одессы".

На это не смогли не отреагировать в соцсети.

"Человек решил начать жизнь с чистого листа, просто. Советую ему еще продать хату и съехать с поселка", "Раздел имущества , чтобы бывшей ничего не осталось", " Это вещи - бывшей!". "Когда узнал, что жена уехала на фотосессию в Дубаи".

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Также в соцсетях озвучили, что мужчина воровал электроэнергию. Вероятно он не раз отметился экстравагантными выходками.

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"Этого "товарища" ни чего не испугает после того как из-за него столько людей пострадали после его  воровства электроэнергии", "Чувак просто празднует новый год по-итальянски".

А ведь еще в январе в Одессе задержали мужчину, вышедшего на улицу обмотанным человеческими внутренностями.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 429

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Одесса, Соцсети, выбросил вещи.
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