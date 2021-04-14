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Не Украина, а какой-то цирк: в сети негодуют из-за языкового скандала в детсаду на Закарпатье (видео)

Не Украина, а какой-то цирк: в сети негодуют из-за языкового скандала в детсаду на Закарпатье (видео)
Обновлено 19:53 Сегодня Телеграф

В Виноградове (Закарпатская область) ребенка отказались принять в детский сад, потому что родители малыша не знают венгерского языка.

Об этом в Facebook рассказал родитель ребенка Сергей Волошин.

Закарпатец рассказал, что языковый скандал разгорелся в детском саду им. Святого Иосифа, который расположен на улице Тюльпанов в Виноградове и подчинен местной городской администрации.  В этой связи, выглядит очень странным требование о знании иностранного языка на территории Украины, который даже не приравнен к государственному.

Мужчина отмечает, что ему ответ о приеме в детсад ребенка, при том, что был собран весь необходимый пакет документов, должны были дать в марте, однако из-за карантина, он наведался туда недавно. Но там ему и вовсе отказали, Там ему якобы сообщили, что они не примут его ребенка на учебу, потому что родители не владеют венгерским языком.

В сети стали бурно обсуждать инцидент.

"Знакомая ситуация это не государство, а какой-то цирк", "Дурдом, что у нас происходит", "Это дискриминация!", "Нужно было дать благотворительную помощь, и не нужно знать венгерский", "Они там что совсем с ума посходили, или это второе государство", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", 1 декабря МИД Украины вызвал "на ковер" венгерского посла  Иштвана Ийдярто из-за недавних угроз в адрес венграм Закарпатья, а также исполнения гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 343

Все по теме:

Венгрия, Закарпатье, Скандалы, Детсады, языковые скандалы.
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