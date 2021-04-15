На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве

На фоне возможного вторжения России киевлянам решили напомнить о том, где находятся подземные укрытия в столице.

Об этом сообщили 14 апреля в Фейсбуке Департамента безопасности КГГА.

Для укрытия граждан Киева во время ЧС создавался фонд гражданской обороны, который включил в себя хранилища и подземное пространство метро, а также подвалы домов и подземные паркинги и другие сооружения, которые можно использовать для укрытия людей.

В свою очередь, руководители организаций и владельцы данных сооружений, при необходимости, должны обеспечить свободный доступ до укрытия.

При этом для информирования населения в КГГА обновили карту с указанными адресами мест укрытий в подземном пространстве.

Карта подземных укрытий в столице:

Напомним, что 15 апреля, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет очередное заседание.