В Одессе второй раз за месяц осквернили памятник погибшим воинам АТО

В Одессе вандалы опять осквернили памятный знак в честь погибших бойцов АТО. Надругательство произошло практически на 7-ю годовщину начала антитеррористической операции на востоке страны.

Об этом сообщает telegram-канал "**евая Одесса".

"Памятник погибшим участникам АТО и ООС установленный на просп. Шевченко снова осквернили, на этот раз облили красной краской. Две недели назад этот же памятник неизвестные облили фекалиями", - сообщают авторы канала.

Стоит отметить, что в последнее время в стране участились случаи нападений на памятники, посвященные участникам Революции Достоинства, бойцам АТО и героям освободительного движения прошлого. В Одессе приближается годовщина событий 2 мая 2014 года, когда во время пожара в доме профсоюзов сгорели участники антимайдановской акции на Куликовом поле.

Так, 1 апреля, неизвестные уже обливали фекалиями памятник погибшим участникам АТО. Тогда правоохранители так и не смогли найти преступников, совершивших данное злодеяние. Не нашли виновных и сейчас.