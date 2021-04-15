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На трассе под Николаевом авто с 6 трупами столкнулось с грузовиком "Укрпочты", есть жертвы: детали, фото и видео ДТП

На трассе под Николаевом авто с 6 трупами столкнулось с грузовиком "Укрпочты", есть жертвы: детали, фото и видео ДТП
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф

Необычное ДТП произошло в четверг, 15 апреля на трассе Н-11 "Николаев-Днепр". Микроавтобус Fiat Scudo, перевозивший трупы, столкнулся с автомобилем "Укрпочты" Foton.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла рано утром в 05:58 рядом с селом Михаило-Ларино. Водитель Fiat Scudo не смог справиться с управлением и врезался в автомобиль "Укрпочты". Мужчина погиб на месте происшествия. Позже работники ГСЧС деблокировали тело погибшего.

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"Его заблокировало деформированными элементами кабины. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тело погибшего", - отмечают в ведомстве.

Водителя второй машины доставили в больницу.

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По информации новостного ресурса novosti-n.org в салоне Fiat Scudo находились умершие от коронавируса. Шесть трупов. По состоянию на утро, 15 апреля. движение по трассе было полностью заблокировано в обоих направлениях.

Напомним, под Киевом, на Гостомельском шоссе произошла авария. Два человека погибли. Троих доставили в больницу. Столкнулось два автомобиля Chevrolet и Reno, в результате чего один загорелся.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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ДТП, Николаев, Авария, ГСЧС.
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