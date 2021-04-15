Сразу две беременных умерли за сутки в харьковском роддоме: как так получилось

В роддоме Харькова в воскресенье, 4 апреля, умерли две беременные.

Об этом сообщает в четверг, 15 апреля сообщил Telegram-канал "ТРУХА".

“В воскресенье, 4 апреля, у жены начала падать сатурация и ее перевели с концентратора на потоковую подачу кислорода. В тот день в больнице была очень сильная загруженность — привозили тяжелых рожениц. В 23:00 Алина позвонила мне по видеосвязи, сказала, что чувствует себя лучше и то сама выпила таблетки. По официальной информации, моей Любимой не стало в 03:30. Врачи сказали, что ее легкие уже не воспринимали кислород. В тот же день в роддоме умерла еще одна 25-летняя девочка”, — рассказал Дмитрий, потерявший супругу из-за коронавируса.

По его словам, 2 марта он с женой, которая была на восьмом месяце беременности, отправился на День рождения к друзьям. После застолья большинство гостей заболели COVID-19. Спустя четыре дня мужчина почувствовал себя плохо. У Дмитрия подскочила температура до 38 градусов, он даже не мог встать с постели. У его супруги был только кашель и они даже обрадовались, что женщина так легко переносит коронавирус. Вскоре женщину госпитализировали в роддом. Весь месяц у женщины то улучшалось, то ухудшалось состояние. В итоге, коронавирус победил…..

Как сообщал "Телеграф", ранее в Черновицкой области беременная 28-летняя врач-педиатр скончалась от коронавируса.