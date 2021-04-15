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В гараже у харьковчанина нашли целый арсенал оружия: фото с места событий впечатляют

В гараже у харьковчанина нашли целый арсенал оружия: фото с места событий впечатляют
17:57 Сегодня Телеграф

В Харькове у местного жителя обнаружили целый арсенал оружия.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, полицейские изъяли пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.

Все это харьковчанин хранил в своем гараже. Копы предоставили целый список изъятых у мирного украинца вещей, который не может не удивить. В гараже хранились 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета "Люгера", 3 пистолета WALTHER, пистолет "Глок-19" с глушителем, пистолет СР-10SI, автомат AGR-47. Ко всему оружию обнаружены магазины с патронами.

Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, 3 тактических ножа, 2 устройства ночного видения и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров.

Сейчас по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами проходит расследование. Копы выясняют, зачем все это потребовалось 54-летнему жителю города, которому теперь грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Сеть попало видео с украино-российской границы, снятое в селе Меловое Харьковской области всего в 500 метрах от РФ. Местный житель - пенсионер - рассказал украинским журналистам, что он думает насчет напряженной обстановки и российских войсках неподалеку от них.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 111

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Харьков, Оружие, Нацполиция.
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