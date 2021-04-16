За ночь два трупа: в Одессе случилось сразу две смертельные аварии

В Одессе с вечера 15 апреля произошло два ДТП с погибшими. Скончались два человека.

Об этом 16 апреля сообщили в Телеграм-канале "Х***я Одесса". Там также поделились фото и видео с места событий.

Первая авария случилась на улице Святослава Рихтера (Щорса). Водитель легковушки влетел в билборд. В результате столкновения один из сидевших в авто погиб, второй же находится в тяжелом состоянии.

Кадры с места инцидента:

Второе ДТП произошло также на улице Святослава Рихтера (Щорса).

Об этом сообщила Думская.

Легковой автомобиль "Тойота" насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел около 8:30 вечера 15 апреля.

По информации полиции, человек как раз переходил дорогу, когда был сбит автомобилем.

Фото с места происшествия:

Фото: Думская

Обстоятельства обеих авария устанавливают следователи.

В сети не могли оставить данные аварии без обсуждения. Пользователи сети рассказали, кто был в авто и прикинули, как могла случиться авария.

Там также объявились якобы родственники погибших.

Напомним, что 15 апреля на трассе Н-11 "Николаев-Днепр" столкнулись микроавтобус Fiat Scudo, перевозивший трупы и автомобиль "Укрпочты" Foton. В результате чего погибли люди.