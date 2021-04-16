Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)

На Львовщине поймали преступника, который ранее убил и расчленил женщину в парке.

Об этом 16 апреля сообщили в Фейсбуке Львовской полиции.

Задержанным оказался 67-летний львовянин, во время конфликта он избил женщину, причинив телесные повреждения, от которых та скончалась. После этого он расчленил тело, и по частям вынес куски в своей сумке и разбросал по территории парка.

Отметим, что остатки тела человека в Сноповском парке нашли 13 апреля. По данным полиции, части костей ног нашли дети, которые играли в парке. После обследования территории правоохранители нашли и другие части тела, а именно туловище и голову и сумку, в которой их принесли в парк.

Примечательно, что данные останки пролежали в парке длительно время. Общая площадь парка 35,66 гектаров.

После экспертизы удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 58-летняя львовянка.

Было установлено, что еще в ноябре 2020 года она пошла в гости к своему знакомому, которого и задержали полицейские.

По факту содеянного завели уголовное дело "за убийство", обвиняемому грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Напомним, что в Одессе с 15 апреля произошло два ДТП с погибшими. Скончались два человека.