"Объезжал собаку": под Чугуевом произошла смертельная авария с возгоранием (фото и видео)

Трагедия произошла в четверг вечером, 15 апреля, в Чугуевском районе Харьковской области. Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2106 и Renault Logan.

Авария произошла около 9 часов вечера на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ, - мужчина 2002 года рождения. Его пассажир, вместе с водителем и пассажиром Renault Logan, получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы в 4-ю городскую больницу Харькова.

Столкновение было настолько сильным, что доставать тело водителя пришлось с помощью сотрудников аварийно-спасательной машины среднего типа (САРМ-С). Кроме того, обе машины загорелись. Их помогали потушить очевидцы ДТП.

Как сообщают в telegram-канале "Труха Харьков", водитель Рено пытался объехать собаку и не справился с управлением.

Напомним, в эти же сутки в Одессе произошло сразу два аварии со смертельным исходом. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить следствию.