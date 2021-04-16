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Украинец продал свой Jaguar и заявил об угоне ради страховки, но что-то пошло не так (фото, видео)

Украинец продал свой Jaguar и заявил об угоне ради страховки, но что-то пошло не так (фото, видео)
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф

Образ Остапа Бендера плотно вошел в жизнь некоторых граждан Украины. 31 летний города Вишневое Бучанского района Киевской области решил также заработать легкие деньги на афере со страховой компанией.

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В феврале 2021 года он написал заявление в полицию, что у у него якобы похитили автомобиль Jaguar. Он также расчитывал получить компенсацию от страховой компании в размере 20 тысяч долларов (почти 600 000 гривен), сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области.

Однако, силовикам удалось выяснить, что машину никто не уганял. Мужчина продал ее за 4 тысячи долларов на "розборку". После этого он уехал из города на несколько дней, сделав дубликат ключей. За это время машину перегнали в другой регион Украины.

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Теперь мужчине угрожает уголовная ответственность по статьям "мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления".

Напомним, в США опытный угонщик автомобилей смог украсть полицейское авто с наручниками на руках. Ему удалось проехать на краденом авто 48 километров, пока не закончился бензин.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 305

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Киевская область, Мошенник, Угон авто, страховкая.
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