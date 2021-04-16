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УЗ анонсировала дополнительные поезда на Пасху и майские праздники: куда отправятся составы (список)

УЗ анонсировала дополнительные поезда на Пасху и майские праздники: куда отправятся составы (список)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф

Во время Пасхи и майских праздников в Украине запустят дополнительные поезда. Число нвоых составов будет минимум 11.

Об этом в пятницу, 16 апреля,  время брифинга брифинг в Верховной Раде заявил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас мы проработали назначение к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе в Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинных требований и обязательно носить маски", - уточнил чиновник.

Поезда будут ехать в направлении Западной Украины на Ужгород, Рахов, Ковель, Львов, Черновцы и Ивано-Франковска. Также дополнительные составы отправят в направлении Николаева, Мариуполя, Константиновки и Одессы.

Укрзализныця пришла к соглашению с профсоюзами железнодорожников - и.о. главы УЗ Юрик

Кроме того, в мае будут назначены дополнительные рейсы круглогодичных поездов: № 29/30 Киев - Ужгород, № 251/252 Харьков - Николаев, №774 / 773 Киев - Шостка, №781 / 782 Черкассы - Киев и № 137/138 Хмельницкий - Лисичанск.Также будет продлен маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы - Киев до станции Винница.

Напомним, Кабмин назначил Ивана Юрика исполняющим обязанности руководителя "Укрзалізниці".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Поезда, Майские праздники, АО "Укрзализныця", Иван Юрик.
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