"Что там в голове?" В Киеве заметили скутериста, перевозившего ребенка без шлема (видео)

В Киеве на улице Вадима Гетьмана засняли скутериста, который вез ребенка без шлема.

Соответствующие кадры обнародованы телеграм-каналом Київ Оперативний.

Отмечается, что сам мужчина, предположительно отец ребенка, шлем надел, а вот "на ребёнка средств защиты не хватило".

Также указано, что на транспортном средстве отсутствуют номера, а сам скутерист не использовал поворотники.

"Что там в голове вообще?", - задаются вопросом администраторы канала.

Пользователи сети восприняли видео противоречивой реакцией. Одна часть обвинила мужчину в безответственности, но нашлись и те, кто не увидел в ситуации ничего страшного.

Как сообщалось ранее, в Черкассах наглый безбилетник ударил кондуктора в троллейбусе, а затем вышел через окно до прибытия полиции.