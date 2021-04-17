Испугался наказания за неуплату проезда: в Черкассах "заяц" удрал из троллейбуса через окно (видео)

В Черкассах безбилетник ударил кондуктора в троллейбусе, а затем показал свои акробатические навыки и покинул транспортной средство до того, как к месту прибыла полиция.

Соответствующими кадрами поделился в Фейсбук первый замдиректора "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль.

"Вот так и убегают нарушители до приезда полиции. (Заяц, который еще и ударил кондуктора)", - написал он.

Поведение молодого человека восхищения у пользователей сети не вызвало.

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