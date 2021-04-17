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Испугался наказания за неуплату проезда: в Черкассах "заяц" удрал из троллейбуса через окно (видео)

Испугался наказания за неуплату проезда: в Черкассах "заяц" удрал из троллейбуса через окно (видео)
03:34 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Черкассах безбилетник ударил кондуктора в троллейбусе, а затем показал свои акробатические навыки и покинул транспортной средство до того, как к месту прибыла полиция. 

Соответствующими кадрами поделился в Фейсбук первый замдиректора "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль. 

"Вот так и убегают нарушители до приезда полиции. (Заяц, который еще и ударил кондуктора)", - написал он. 

Поведение молодого человека восхищения у пользователей сети не вызвало. 

Как сообщалось ранее, в Одессе мужчина годами копил мусор в доме, а затем просто выбросил его из окна, после того, как в его квартире произошел пожар. 

А в Киеве на Нивках жильцы одной из квартир построили себе не просто царь-балкон, а царь-гараж.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Черкассы, Хулиганство.
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