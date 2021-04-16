Скачать
Пятница, 16.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
Встреча Зеленского и Макрона началась: о чем будут говорить президенты
Встреча Зеленского и Макрона началась: о чем будут говорить президенты
Путин придумал новую подлянку: из России выдворят более 150 тысяч украинцев
Путин придумал новую подлянку: из России выдворят более 150 тысяч украинцев
"Роскошь и комфорт на 100 гектарах": Навальный опубликовал расследование о любимой даче Путина (фото, видео)
"Роскошь и комфорт на 100 гектарах": Навальный опубликовал расследование о любимой даче Путина (фото, видео)

Еще бы свой спуск в метро сделал: переходящий в гараж царь-балкон в Киеве поразил сеть (фото)

Еще бы свой спуск в метро сделал: переходящий в гараж царь-балкон в Киеве поразил сеть (фото)
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф

Владельцы "царь-балконов" в Киеве выходят на новый уровень. Так недавно в столице была замечена пристройка, которая судя по всему, выполняет функцию гаража. 

Соответствующее фото было обнародовано в сообществе "Мой Киев" в Фейсбук. 

"Царь-балкон с выходом в царь-гараж", - говорится в сообщении. 

 

Пользователей сети вид такой "роскошной жизни" в восторг не привел, о чем они высказались в комментариях.

Согласно данным пользователей, данное чудо архитектурной мысли, расположено на Нивках (Шевченковский район).

Как сообщалось ранее, в Киеве снесли Доходный дом Уткина. Столичная прокуратура открыла дело по этому факту, но уже после того, как историческое здание было уничтожено. 

 По данным СМИ, за этим стоит строительная компания ZIM Capital Group, кроме того может быть причастен и бывший народный депутат Украины. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

Все по теме:

Киев, Балкон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не помогает даже авиация: в РФ тушат деревню, куда прибывает военная техника для угроз Украине (видео)
02 Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
03 У России случился воздушный инцидент с разведывательным самолетом США: видео перехвата
04 Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
05 В Украине введут "особый" карантинный режим на майские праздники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лечился от коронавируса, а победил рак: необычный случай произошел в Великобритании
Лечился от коронавируса, а победил рак: необычный случай произошел в Великобритании
Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)
Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)
В Грузии в банке захватили заложника: последние новости и данные о захватчике
В Грузии в банке захватили заложника: последние новости и данные о захватчике
Никакой дружбы трех: назван главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель
Никакой дружбы трех: назван главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь