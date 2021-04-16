Еще бы свой спуск в метро сделал: переходящий в гараж царь-балкон в Киеве поразил сеть (фото)

Владельцы "царь-балконов" в Киеве выходят на новый уровень. Так недавно в столице была замечена пристройка, которая судя по всему, выполняет функцию гаража.

Соответствующее фото было обнародовано в сообществе "Мой Киев" в Фейсбук.

"Царь-балкон с выходом в царь-гараж", - говорится в сообщении.

Пользователей сети вид такой "роскошной жизни" в восторг не привел, о чем они высказались в комментариях.

Согласно данным пользователей, данное чудо архитектурной мысли, расположено на Нивках (Шевченковский район).

Как сообщалось ранее, в Киеве снесли Доходный дом Уткина. Столичная прокуратура открыла дело по этому факту, но уже после того, как историческое здание было уничтожено.

По данным СМИ, за этим стоит строительная компания ZIM Capital Group, кроме того может быть причастен и бывший народный депутат Украины.