Боевики применили противотанковое орудие: на Донбассе ранен украинский военный

В субботу, 17 апреля, после вражеских обстрелов осколочные ранения получил один украинский защитник.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

В сообщении указано, что противник открывал огонь по позициям украинских военных пять раз. Возле населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное (Донецкая область) оккупанты стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести", - отмечают в ООС.

Также указывается, что возле поселка Новомихаиловки противник открыл огонь из противотанкового 100-мм орудия МТ-12.

Украинские военные открывали огонь в ответ. О действиях оккупантов было сообщено наблюдателям ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает перебрасывать войска к границам с Украиной. Новые эшелоны боевой техники были замечены в Брянской области и в Краснодарском крае.