Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)

В воскресенье утром в селе Хролы, что в Харьковской области, двое злоумышленников серьезно избили местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что происшествие произошло около 7:00, когда 29-летний местный житель шел в магазин. Дорогу ему перекрыли двое его знакомых, с которыми у него был конфликт накануне, с битами в руках.

Мужчина бросился наутек и забежал в местный магазин, однако злоумышленники его догнали, побили, а затем несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета.

Потерпевший был доставлен в больницу, а нападавших установили и задержали за считанные часы.

Ними оказался 36 летний местный житель и 33-летний харьковчанин.

По факту нападения открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на убийство). Теперь им грозит от 15 лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы.

Осторожно, на кадрах присутствуют сцены насилия!

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