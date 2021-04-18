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Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)

Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В воскресенье утром в селе Хролы, что в Харьковской области, двое злоумышленников серьезно избили местного жителя. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области

Отмечается, что происшествие произошло около 7:00, когда 29-летний местный житель шел в магазин. Дорогу ему перекрыли двое его знакомых, с которыми у него был конфликт накануне, с битами в руках. 

 Мужчина бросился наутек и забежал в местный магазин, однако злоумышленники его догнали, побили, а затем несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. 

Потерпевший был доставлен в больницу, а нападавших установили и задержали за считанные часы. 

Ними оказался 36 летний местный житель и 33-летний харьковчанин. 

По факту нападения открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на убийство). Теперь им грозит от 15 лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы. 

Осторожно, на кадрах присутствуют сцены насилия!

Как сообщалось ранее, в Киеве на Лесном проспекте поздно вечером субботы, 17 апреля, убили продавца магазина цветов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Харьковская область, Избиение, Нацполиция.
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