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В Киеве 20-летняя девушка на "Ауди" насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)

В Киеве 20-летняя девушка на "Ауди" насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф Телеграф

В ночь на понедельник, 19 апреля, в Киеве на Большой Кольцевой дороге возле перекрестка с улицей Трублаини (неделеко от Жулянского моста) произошло трагическое происшествие - здесь возле обозначенного регулируемого пешеходного перехода был смертельно травмирован мужчина 43 лет, киевлянин.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места ДТП.

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Мужчину сбил автомобиль марки "Audi" следовавший в направлении Академгородка.

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Машиной управляла молодая девушка на вид немного старше 20 лет.

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На момент съемки светофор, оборудованный кнопкой для пешеходов, установленный на этом переходе, не работал.

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На какой сигнал светофора переходил пешеход дорогу, работало ли в то время устройство вызова "зеленого" на светофоре, и еще многие вопросы предстоит выяснить правоохранителям.

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Тело пострадавшего находилось далеко от перехода, обувь разлетелась намного дальше, что говорит о сильном ударе.

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Как сообщалось, 18 апреля в Киеве авто сбило девушку на самокате. За рулем могла быть топ-чиновница Минюста.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 253

Все по теме:

Киев, ДТП, Гибель, Пешеходный переход, Пешеход, Окружная.
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