В Киеве 20-летняя девушка на "Ауди" насмерть сбила мужчину: следствию предстоит сложная задача (фото с места ДТП)

В ночь на понедельник, 19 апреля, в Киеве на Большой Кольцевой дороге возле перекрестка с улицей Трублаини (неделеко от Жулянского моста) произошло трагическое происшествие - здесь возле обозначенного регулируемого пешеходного перехода был смертельно травмирован мужчина 43 лет, киевлянин.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места ДТП.

Мужчину сбил автомобиль марки "Audi" следовавший в направлении Академгородка.

Машиной управляла молодая девушка на вид немного старше 20 лет.

На момент съемки светофор, оборудованный кнопкой для пешеходов, установленный на этом переходе, не работал.

На какой сигнал светофора переходил пешеход дорогу, работало ли в то время устройство вызова "зеленого" на светофоре, и еще многие вопросы предстоит выяснить правоохранителям.

Тело пострадавшего находилось далеко от перехода, обувь разлетелась намного дальше, что говорит о сильном ударе.

Как сообщалось, 18 апреля в Киеве авто сбило девушку на самокате. За рулем могла быть топ-чиновница Минюста.