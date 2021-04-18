В Киеве авто сбило девушку на самокате. За рулем могла быть топ-чиновница Минюста

В Киеве женщина допустила наезд на девушку на электросамокате.

Фото с места происшествия обнародовано в телеграм-канале dtp.kiev.ua.

В канале сообщают, что виновницей ДТП является директор Департамента частного права Минюста Елена Ференс.

"Елена Ференс совершила ДТП на незадекларированном авто и скорее всего пытается замять дело", - говорится в сообщении.

Никаких других деталей происшествия обнародовано не было.

Как сообщалось ранее, в Харькове водитель въехал в торговые ряды рынка в Барабашово из-за чего пострадало по меньшей мере два человека. Предварительно установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Одессе автомобиль влетел в яму, после чего его в буквальном смысле забросило на дерево, где он и оставался висеть до приезда спасателей.