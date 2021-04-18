Скачать
Воскресенье, 18.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В покушении на Лукашенко может всплыть "украинский след", Минск почти полностью под контролем Кремля, - Магда
В покушении на Лукашенко может всплыть "украинский след", Минск почти полностью под контролем Кремля, - Магда
После нашумевшего наезда на толпу людей в Харькове наконец взялись за нарушителей карантина
После нашумевшего наезда на толпу людей в Харькове наконец взялись за нарушителей карантина
РФ разбила в Крыму огромный военный лагерь с более чем тысячью боевых машин (спутниковые снимки)
РФ разбила в Крыму огромный военный лагерь с более чем тысячью боевых машин (спутниковые снимки)
В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer (фото)
В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer (фото)

В Киеве авто сбило девушку на самокате. За рулем могла быть топ-чиновница Минюста

В Киеве авто сбило девушку на самокате. За рулем могла быть топ-чиновница Минюста
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Киеве женщина допустила наезд на девушку на электросамокате.

Фото с места происшествия обнародовано в телеграм-канале dtp.kiev.ua. 

В канале сообщают, что виновницей ДТП является директор Департамента частного права Минюста Елена Ференс. 

"Елена Ференс совершила ДТП на незадекларированном авто и скорее всего пытается замять дело", - говорится в сообщении. 

Никаких других деталей происшествия обнародовано не было. 

Как сообщалось ранее, в Харькове водитель въехал в торговые ряды рынка в Барабашово из-за чего пострадало по меньшей мере два человека. Предварительно установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

А в Одессе автомобиль влетел в яму, после чего его в буквальном смысле забросило на дерево, где он и оставался висеть до приезда спасателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,121

Все по теме:

Киев, ДТП, Елена Ференс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть
02 Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
03 Джонни Депп обернул скандал с "избиением" Эмбер Херд в свою пользу, показав на видео, как всё было
04 "Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)
05 "Аж окна дрожали": "бомбежка" Воронежа всполошила местных жителей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине прямо во время службы застрелился молодой военный
На Буковине прямо во время службы застрелился молодой военный
Посольство РФ в Чехии ночью облили кетчупом, а днем пикетируют студенты с антипутинскими лозунгами (фото, видео)
Посольство РФ в Чехии ночью облили кетчупом, а днем пикетируют студенты с антипутинскими лозунгами (фото, видео)
Не только Россия готовится: появились видео с военной техникой в Одессе
Не только Россия готовится: появились видео с военной техникой в Одессе
Два или четыре корвета нас не спасут: ветеран морской пехоты Украины про обострение в Черном море
Два или четыре корвета нас не спасут: ветеран морской пехоты Украины про обострение в Черном море
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь