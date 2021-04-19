В Днепре на мосту девушку спасли за мгновения до самоубийства: ЧП попало на видео

В Днепре патрульные полицейские спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с Центрального моста.

Об этом сообщает Ситуационный центр города Днепра на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 18 апреля, поздно вечером.

"Поступил вызов на службу 102, что на мосту находится девушка. Пока на мост ехал экипаж, дежурные патрульные в ситуационном центре Днепра начали осматривать камеры видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Обнаружив девушку, они направили экипаж уже к конкретному месту.

Центр также опубликовал видео с камеры, расположенной на мосту.

"Второй батальон. Они - успели. Сержант полиции Татьяна Остапчук и рядовой полиции Николай Котенко", - говорится в сообщении.

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