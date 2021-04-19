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Локдаун - не помеха. Киев утопает в автомобильных пробках: какие дороги лучше объезжать (карта)

Локдаун - не помеха. Киев утопает в автомобильных пробках: какие дороги лучше объезжать (карта)
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф

По состоянию на 9 утра понедельника, 19 апреля, дорожное движение на многих ключевых транспортных артериях Киева сильно затруднено.

Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, осложнено движение на всех мостах через Днепр, либо же на подъездах к ним в направлении правого берега.

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Также на левом берегу Киева местами стоит Броварской проспект, бульвар Перова, проспект Шухевича и проспект Бажана.

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Традиционно проблемы с проездом на правом берегу Киева на Большой окружной дороге, проспекте Академика Глушкова, проспекте Победы (в сторону центра города), на развязке в районе Воздухофлотского моста, а также в районе Караваевых дач и Индустриального моста.

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Также осложнено движение по Набережному шоссе, бульвару Тараса Шевченко, бульвару Леси Украинки и ул.Бассейной.

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Помимо этого, в городе по состоянию на 9 утра зафиксировано более десятка аварий.

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Как сообщалось, после того, как 5 апреля в Киеве ввели локдаун в общественный транспорт стали пускать только по специальным пропускам. Однако несмотря на это люди продолжают массово перемещаться по городу на личном транспорте, из-за чего столицу ежедневно сковывают масштабные пробки.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 231

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Киев, Дороги, Пробки, Движение, Аварии, Понедельник, Тянучки.
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