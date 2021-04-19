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Боевик "ЛНР" расстрелял 15-летнюю девушку на Луганщине: преступление хотят повесить на ВСУ

Боевик "ЛНР" расстрелял 15-летнюю девушку на Луганщине: преступление хотят повесить на ВСУ
15:50 Сегодня Телеграф

Украинская разведка сообщает о том, что вчера, 18 апреля, в Луганской области пророссийский боевик выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. 

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, ссылаясь на перехваченный разговор боевиков, говорят, что оккупант после преступления попытался бежать на подконтрольную ВСУ территорию. Однако мужчину перехватили его же соратники у города Счастье. 

Неизвестно, выжила ли девушка. Однако в разведке говорят, что преступление хотят повесить на украинских военнослужащих. Дескать, российские СМИ уже получили искаженную информацию и вот-вот распространят фейки, обвинив ВСУ.  

Напомним, в течение всей субботы, 17 апреля, участники незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских войск на Донбассе из запрещенных видов вооружений. Под  огонь противника попали и жилые дома.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Луганская область, Боевики, Донбасс, Фейки.
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