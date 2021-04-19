Боевик "ЛНР" расстрелял 15-летнюю девушку на Луганщине: преступление хотят повесить на ВСУ

Украинская разведка сообщает о том, что вчера, 18 апреля, в Луганской области пророссийский боевик выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, ссылаясь на перехваченный разговор боевиков, говорят, что оккупант после преступления попытался бежать на подконтрольную ВСУ территорию. Однако мужчину перехватили его же соратники у города Счастье.

Неизвестно, выжила ли девушка. Однако в разведке говорят, что преступление хотят повесить на украинских военнослужащих. Дескать, российские СМИ уже получили искаженную информацию и вот-вот распространят фейки, обвинив ВСУ.

Напомним, в течение всей субботы, 17 апреля, участники незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских войск на Донбассе из запрещенных видов вооружений. Под огонь противника попали и жилые дома.