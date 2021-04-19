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На Прикарпатье полицейский микроавтобус врезался в жилой дом (фото)

На Прикарпатье полицейский микроавтобус врезался в жилой дом (фото)
17:22 Сегодня Телеграф

В Ивано-Франковской области в селе в селе Лесная Слободка, примерно в 50 км от областного центра, полицейский не справился с управлением и влетел в частный дом. 

Об этом сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua. 

"В полиции сообщили, что работник кинологической службы, возвращаясь со служебного задания, не справился с управлением и выехал с дороги на обочину и столкнулся с частным домом", - говорится в сообщении. 

В момент ДТП в автомобиле находился лишь водитель и служебная собака. Оба отделались легкими травмами. Водитель в момент аварии был трезв. 

Жители дома находились не в помещении, а потому, к счастью, обошлось без тяжелых последствий. 

В сети конечно же не упустили возможности пошутить по поводу сложившейся ситуации. 

Напомним, в ночь на 19 апреля в Киеве на Большой Кольцевой дороге возле обозначенного регулируемого пешеходного перехода 20-летняя девушка сбила мужчину.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 127

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ДТП, Ивано-Франковская область, Нацполиция.
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