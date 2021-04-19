На Прикарпатье полицейский микроавтобус врезался в жилой дом (фото)

В Ивано-Франковской области в селе в селе Лесная Слободка, примерно в 50 км от областного центра, полицейский не справился с управлением и влетел в частный дом.

Об этом сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua.

"В полиции сообщили, что работник кинологической службы, возвращаясь со служебного задания, не справился с управлением и выехал с дороги на обочину и столкнулся с частным домом", - говорится в сообщении.

В момент ДТП в автомобиле находился лишь водитель и служебная собака. Оба отделались легкими травмами. Водитель в момент аварии был трезв.

Жители дома находились не в помещении, а потому, к счастью, обошлось без тяжелых последствий.

В сети конечно же не упустили возможности пошутить по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, в ночь на 19 апреля в Киеве на Большой Кольцевой дороге возле обозначенного регулируемого пешеходного перехода 20-летняя девушка сбила мужчину.