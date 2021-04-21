В центре Львова демонтировали царь-балкон: новые фото дома вызвали споры в сети

В центре Львова в доме на углу улиц Ивана Франко и Князя Романа демонтировали "царь-балкон".

Об этом пишет во вторник, 20 апреля, на странице в Facebook правозащитник и блогер Сергей Наумович.

Он также опубликовал фото "до" и "после" демонтажа:

"Ведь намного приятнее становится улица, согласитесь!", - добавил Наумович.

На этом фоне блогер выразил мысль, что пора бы подобное делать и в Киеве, а также "что-то решать" с внешними блоками кондиционеров.

Вместе с тем, читатели его поста далеко не однозначно оценили в комментариях демонтаж балкона, указывая, что его демонтаж не улучшил состояние фасада здания, который, судя по виду, переживает не лучшие времена:

Как ранее писал "Телеграф", владельцы "царь-балконов" в Киеве выходят на новый уровень. Так недавно в столице была замечена пристройка, которая судя по всему, выполняет функцию гаража.