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Под Одессой за два дня нашли два тела: детали жутких находок

Под Одессой за два дня нашли два тела: детали жутких находок
17:29 Сегодня Телеграф

Под Одессой нашли останки повешенной на дереве женщины.

Об этом 19 апреля сообщил очевидец в Фейсбук.

Еще в конце прошлой недели вблизи села Алсетово нашли висящее на дереве тело женщины. Оно было скелетировано, но с сохранившимися остатками одежды.

По словам местных жителей, найденная женщина была в розыске с прошлого лета. 15 июля она сбежала из психлечебницы, когда врач отпустил ее в магазин. О пропаже матери сообщил ее сын.

В ГУ Нацполиции Одесской области данную информацию не смогли подтвердить. 

В свою очередь 20 апреля на поле вблизи АЗС "ОККО", на Объездной дороге, 5 нашли еще один неопознанный труп женщины.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Х***я Одесса".

Предположительно 55-60 лет, ростом 160-165 см, среднего телосложения. Она была одета в пальто серого цвета, кофты бежевого цвета и спортивные штаны синего цвета.

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Напомним, что в конце марта в Киеве, прямо посреди детской площадки, неподалеку от играющих детей, был найден мертвый человек.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Психбольница, Алсетово.
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