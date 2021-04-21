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Не мог оставить больную мать: на Винничине уже почти две недели ищут пропавшего парня

Не мог оставить больную мать: на Винничине уже почти две недели ищут пропавшего парня
10:24 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Виннице уже больше 10 дней ведут поиски 23-летнего Михаила Зубчука. Парень шел домой с дня рождения и внезапно пропал.

Об этом сообщили 21 апреля в сюжете ТСН.

На данный момент поиски ведутся практически на территории всей области. Полицейские, нацгвардейцы и волонтеры просматривали практически все доступные наземные места, когда водолазы проверяли озеро неподалеку.

По словам матери пропавшего Надежды Лукаш, Михаил пропал 10 дней назад и уйти просто он не мог. Поскольку она болеет и нуждается в уходе, а - он ее "единственный и очень заботливый сын".

В свою очередь в полиции завели уголовное дело по данному факту.

В последний раз пропавшего выдели в микрорайоне Тяжилов, вблизи остановки "Мечта".

Приметы: ростом 190 см, телосложение среднее, волосы темно-русые.

Одежда: темные джинсы, темная куртка и черные кроссовки.

Фото пропавшего:

 пропал Михаил Зубчук

Напомним, что ранее на Киевщине в селе Раговка пропал 2-х летний ребенок, которого искали целую ночь утро и день.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Винница.
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