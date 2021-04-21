Готовили сюжет для росСМИ: на Харьковщине перехватили автобусы с "титушками" (фото)

Сотрудники украинской службы безопасности задержали автобусы с "титушками" в Харьковской области, которые планировали создать "картинку для росСМИ".

Об этом 21 апреля сообщили в Телеграм-канале СБУ.

По данным службы, все задержанные украинцы являются жителями других регионов страны и никак не относятся к Харьковщине.

Общее число человек, в нескольких группах превосходит 60 человек.

По предоставленным данным, группы направлялись в Харьков по заказу пророссийской политсилы Украины.

Они намеревались устроить акции протеста в городе и стать причиной "общественного недовольства" во время сессии горсовета. При этом, конечной целью являлось дестабилизация ситуации в регионе и создание выгодной РФ "картинки" для обоснованных вероятных атак против Украины.

Фото с места событий:

Напомним, что 20 апреля РФ перебросила к украинским границам и в оккупированный Крым сухопутные войска и истребители, вертолеты и беспилотники.