Готовили сюжет для росСМИ: на Харьковщине перехватили автобусы с "титушками" (фото)

Сотрудники украинской службы безопасности задержали автобусы с "титушками" в Харьковской области, которые планировали создать "картинку для росСМИ".
Об этом 21 апреля сообщили в Телеграм-канале СБУ.
По данным службы, все задержанные украинцы являются жителями других регионов страны и никак не относятся к Харьковщине.
Общее число человек, в нескольких группах превосходит 60 человек.
По предоставленным данным, группы направлялись в Харьков по заказу пророссийской политсилы Украины.
Они намеревались устроить акции протеста в городе и стать причиной "общественного недовольства" во время сессии горсовета. При этом, конечной целью являлось дестабилизация ситуации в регионе и создание выгодной РФ "картинки" для обоснованных вероятных атак против Украины.
Фото с места событий:
Напомним, что 20 апреля РФ перебросила к украинским границам и в оккупированный Крым сухопутные войска и истребители, вертолеты и беспилотники.