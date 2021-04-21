В Киеве обстреляли дорожников, есть раненые: фото стрелка

Неприятный инцидент произошел в среду, 21 апреля. В Печерском районе столицы. Мужчина из пистолета расстрелял сотрудников "Киевавтодора".

Об этом рассказали на официальной странице коммунального предприятия в социальных сетях.

Нападение произошло в среду, 21 апреля.

"Работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. Также они, фрезерировали старое покрытие. Во время работ к ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault", - пишут в сообщении. Конфликт быстро перерос в стрельбу.

Мужчина поругался с работниками "Киевавтодора", а позже достал пистолет. Вначале нападающий выстрелил в воздух. А после в оппонента. После этого он убежал. Однако, осталось его фото и картинка автомобиля с камер внешнего наблюдения. Раненого работника госпитализировали.

Напомним, в Херсонской области бойцы ГПСУ задержали неадекватного водителя, пытавшегося прорваться на автомобиле в оккупированный россиянами Крым. Инцидент произошел на КПВВ а КПВВ "Чонгар".