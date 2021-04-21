Вооруженный мужчина обчистил обменник в Харькове: преступление попало на видео

Вчера, 20 апреля, в районе Одесской в Харькове произошло ограбление пункта обмена валют. Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

По информации копов, в 20:10 к ним обратилась сотрудница обменки по пр-ту Героев Сталинграда. Она рассказала, как мужчина угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и украл всю кассу - 1,6 млн грн. Женщине потребовалась медпомощь: у нее диагностировали различные телесные повреждения.

Ограбление произошло как раз в тот момент, когда сотрудница обменки уже собиралась домой и закрывала дверь. Однако грабитель приставил к ней пистолет и затолкал внутрь, угрожая расправой.

Сейчас в Харькове происходит поисковая операция по поимке мужчины, обвиняемого в разбойном нападении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в одном из киевских кафе произошло дерзкое ограбление одного из посетителей.