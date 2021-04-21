На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт

На Донбассе боевики установили на передовой флаг РФ. Соответствующее фото сделали украинские военные из 10 горно-штурмовой бригады, а в Сеть выложили волонтеры организации "Повернись живим".

Авторы поста говорят, что этот снимок был сделан возле Горловки, временно оккупированной бандформированиями и войсками РФ.

"Напомним, именно 10 ОГШБр "Эдельвейсы" за последние несколько недель потеряла в боях нескольких побратимов. Именно эти ребята из воинской части, которая базируется на западе Украины в городе Коломыя, защищают восточные границы нашей страны, более чем за 1000 километров от дома", – пишут волонтеры, подчеркивая, что данный снимок - доказательство того, с кем на самом деле воюет Украина на своей территории.

Напомним, у Путина рассказали, что именно Украина обстреливает Донбасс, и заявили о грузовиках, которые едут из РФ для "спасения" мирных жителей.