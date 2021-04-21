Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада

На Ивано-Франковщине тракторист хотел форсировать реку, но утопил трактор и сам чуть не утонул (фото)

На Ивано-Франковщине тракторист хотел форсировать реку, но утопил трактор и сам чуть не утонул (фото)
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф

Необычный случай в рабочей практике произошел у спасателей Ивано-Франковской области: им пришлось спасать со средины реки Черемош водителя гусеничного трактора, который пытался переехать через нее, но не рассчитал глубину и чуть не утонул.

Об этом сообщает в среду, 21 апреля, Госслужба Украины по ЧС в своем Telegram-канале.

Согласно информации, ЧП произошло в 13:37 среды в пгт Верховина, где посреди реки, на расстоянии 30м от берега, застрял гусеничный трактор С-100.

"Водитель пытался переехать через русло реки Черемош, но не рассчитал глубину и скорости течения", - пояснили в ГСЧС.

Спасатели с помощью веревки и спасательного устройства "Соломинка" вытащили водителя на берег.

река_трактор

На опубликованном ГСЧС фото видно, что трактор, который действительно находится посреди реки, погрузился в воду по средину кабины: на поверхности остались только вершухка выхлопной трубы и окна кабины, остальная часть машины под водой. При этом трактор на момент спасения водителя находился не поперек реки, а вдоль ее русла.

Как сообщалось, в феврале в районе села Шестовица Черниговской области грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

Все по теме:

Спасатели, Река, Трактор, Черемош, Тракторист, утопил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
02 В Совфеде России назвали Зеленского "хорошим актером" после предложения Путину
03 Обращение Путина: полное видео и главные тезисы
04 Путину больше не нравится прошлое России: глава Кремля захотел переписать учебники истории
05 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
&quot;Дело идет очень тяжело&quot;: у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
"Дело идет очень тяжело": у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь