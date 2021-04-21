На Ивано-Франковщине тракторист хотел форсировать реку, но утопил трактор и сам чуть не утонул (фото)

Необычный случай в рабочей практике произошел у спасателей Ивано-Франковской области: им пришлось спасать со средины реки Черемош водителя гусеничного трактора, который пытался переехать через нее, но не рассчитал глубину и чуть не утонул.

Об этом сообщает в среду, 21 апреля, Госслужба Украины по ЧС в своем Telegram-канале.

Согласно информации, ЧП произошло в 13:37 среды в пгт Верховина, где посреди реки, на расстоянии 30м от берега, застрял гусеничный трактор С-100.

"Водитель пытался переехать через русло реки Черемош, но не рассчитал глубину и скорости течения", - пояснили в ГСЧС.

Спасатели с помощью веревки и спасательного устройства "Соломинка" вытащили водителя на берег.

На опубликованном ГСЧС фото видно, что трактор, который действительно находится посреди реки, погрузился в воду по средину кабины: на поверхности остались только вершухка выхлопной трубы и окна кабины, остальная часть машины под водой. При этом трактор на момент спасения водителя находился не поперек реки, а вдоль ее русла.

Как сообщалось, в феврале в районе села Шестовица Черниговской области грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.