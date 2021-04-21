"За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве

Появилось видео момента нападения на работников дорожной службы в Киеве в среду, 21 апреля, в результате чего огнестрельное ранение получил один из коммунальщиков.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Ху*вый Киев".

На кадрах видно, как сначала водитель идет на одного из мужчин с напором, намереваясь устроить драку. Позже заметно, что один из пострадавших в результате инцидента начинает хромать.

Отметим, что стрелок скрылся на Renault. Полицейские нашли этот автомобиль, но в нем никого не было. Оказалось, что мужчина пересел в другую машину Volkswagen уже как пассажир. Вскоре патрульные нашли и задержали виновника стрельбы. У него нашли и пистолет, своего участия в произошедшем он не отрицал.

В сети тут же стали обсуждать инцидент. Многие даже не могли подобрать выражений, дабы без нецензурной речи описать свои эмоции из-за случившегося инцидента.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Николаеве в ночь с 14 на 15 сентября 2016 года произошло смертельное ДТП - водитель BMW сбил четверых работников дорожной службы. Все четверо погибли.