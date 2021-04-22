В Киеве разбили взятый в аренду кабриолет: фото до и после

В Киеве мужчина взял автомобиль Форд мустанг напрокат и уже через 2 часа разбил его, влетев в столб.

Об этом в среду 21 апреля сообщили в Фейсбуке ДТП Киева.

Мужчина взял авто напрокат в Exotic Cars и уже спустя 2 часа на проспекте Свободы въехал в столб.

Он проехал примерно 15 км по столичным улицам, пока не случился сам инцидент.

"На мокром асфальте задний привод требует определённых навыков и умений. Но наши водители с детства считают себя большими профессионалами", — написали в Фейсбук-группе.

Фото с места событий:

Напомним, что ранее 20 октября, около 2 часов дня в Запорожье у проходной автомобилестроительного завода произошла смертельная авария.