В Киеве разбили взятый в аренду кабриолет: фото до и после

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Четверг, 22.04.2021
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09:00 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Киеве мужчина взял автомобиль Форд мустанг напрокат и уже через 2 часа разбил его, влетев в столб.

Об этом в среду 21 апреля сообщили в Фейсбуке ДТП Киева.

Мужчина взял авто напрокат в Exotic Cars и уже спустя 2 часа на проспекте Свободы въехал в столб.

Он проехал примерно 15 км по столичным улицам, пока не случился сам инцидент.

"На мокром асфальте задний привод требует определённых навыков и умений. Но наши водители с детства считают себя большими профессионалами", — написали в Фейсбук-группе.

Фото с места событий: 

Напомним, что ранее 20 октября, около 2 часов дня в Запорожье у проходной автомобилестроительного завода произошла смертельная авария. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 504

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Киев, ДТП, Ford Mustang.
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