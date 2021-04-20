Смертельная авария с маршруткой в Запорожье: от Mitsubishi осталась лишь половина (фото)

Сегодня, 20 октября, в 13:40 в Запорожье у проходной автомобилестроительного завода произошла смертельная авария.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, 43-летний водитель Mitsubishi Lancer сильно превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и врезался в маршрутку Mercedes, которая ехала по встречке.

В результате аварии легковушка оказалась без крыши. 39-летняя пассажирка Mitsubishi скончалась мгновенно. А медики увезли в больницу обоих водителей и одного пассажира маршрутки, у которых диагностировали множественные травмы. Всего же в микроавтобусе находилось 4 человека.

Сейчас на месте работают полицейские. За нарушение правил безопасности дорожного движения виновному грозит до 8 лет тюрьмы.

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